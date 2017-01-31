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İstanbul'da bir haftada 22 bin 883 kişiye ceza kesildi

Kentte, bir hafta boyunca yapılan denetimlerde 22 bin 883 kişiye ceza uygulandı.

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İstanbulda bir haftada 22 bin 883 kişiye ceza kesildi

İstanbul'da bir hafta boyunca yapılan trafik denetimlerinde 22 bin 883 kişiye ceza kesildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 16-22 Ocak'ta kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak, hız ihlali, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak, park yasağına uymamak, fazla yolcu taşımak, kırmızı ışık ihlali, korsan taşımacılık yapmak, korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almak ile Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerini ihlalden, 22 bin 883 kişiye ceza uygulandı.

Aynı tarihlerde, kent genelinde 1'i ölümlü, 137'si yaralanmalı ve 355'i hasarlı olmak üzere 493 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 195 kişi yaralandı.

Etiketler: trafik denetimi, İstanbul
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