İstanbul'da bir apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Fatih'te yabancı uyrukluların kaldığı bir binada çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.

Aksaray semtinde Küçük Langa Çıkmazı Sokağı'nda 5 katlı bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yabancı uyruklu olduğu bildirilen bina sakinlerinden biri çocuk 6 kişi itfaiyeciler tarafından kurtarıldı, bir kişi de vatandaşların yardımıyla apartmandan indirildi.

Dumandan etkilenen 7 kişi, 112 Acil Servis görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

İtfaiye görevlilerinin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA