  • 30 ARALIK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.791
    EURO 4.551
  • BIST 115333.01
    ALTIN 158.811
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da bir apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

İstanbul'da bir apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Aksaray semtinde yangın çıkan apartmanda dumandan etkilenen biri çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda bir apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Fatih'te yabancı uyrukluların kaldığı bir binada çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.

Aksaray semtinde Küçük Langa Çıkmazı Sokağı'nda 5 katlı bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yabancı uyruklu olduğu bildirilen bina sakinlerinden biri çocuk 6 kişi itfaiyeciler tarafından kurtarıldı, bir kişi de vatandaşların yardımıyla apartmandan indirildi.

Dumandan etkilenen 7 kişi, 112 Acil Servis görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

İtfaiye görevlilerinin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: İstanbul, Aksaray, fatih, yangın
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER