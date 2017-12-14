İstanbul'da binlerce korsan kitap ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, korsan yayıncılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, takibe aldıkları S.T'nin korsan kitap bastığını tespit etti.

S.T'nin Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki matbaasına düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 900 bin lira olduğu tahmin edilen 60 bin korsan kitap bulundu.

Operasyonda, aynı suçtan poliste kaydı bulunduğu belirtilen S.T. gözaltına alındı, kitaplara ve baskı kalıplarına el konuldu.

Kitaplar, kamyona yüklenerek İstanbul Valiliği'ne bağlı İl Denetim Komisyonu deposuna götürüldü.

Kaynak: AA