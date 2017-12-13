İstanbul'da bin 725 tüp yılan zehri ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Ç'nin kaçak yollarla yurda sokulan yılan zehirlerini bazı ilaç ve kimya firmalarına satmak için irtibat kurduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibe alınan zanlı, 11 Aralık'ta Bahçelievler'de aracıyla seyir halindeyken düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Otomobil'de yapılan aramada, bin 725 cam tüp içerisinde kimyasal madde ele geçirdi.

Laboratuvar ortamında yapılan incelemede, tüpler içerisindeki sıvıların, kobra yılanı zehri olduğu anlaşıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca, 1 Aralık'ta Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Fatih'teki tarihi surlarda düzenlenen operasyonda 123 tüp kobra yılanı zehri ele geçirilmişti.

AA