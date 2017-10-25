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Buradasınız : » » İstanbul'da beklenen yağmur başladı

İstanbul'da beklenen yağmur başladı

Günler öncesinden duyurusu yapılan sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

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İstanbulda beklenen yağmur başladı

 

Yağış, özellikle Silivri, Beykoz ve Çekmeköy'de etkili oldu. Yağmurdan korunmak isteyenler kapalı mekanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık bağlantısında trafik yoğunluğu oluştu. Otobüs seferlerinde gecikme yaşanınca aktarma duraklarındaki vatandaşlar yuzun süre yağmur altında otobüs beklemek zorunda kaldı. 

Yağış nedeniyle uçak seferlerinde bir aksama olmadı. Zaman zaman etkisini artıaran yağmurdan korunmak isteyen pist çalışanlarının şemsiyesi uçakların kanatlarıydı. 

Metrekareye 107 kilo yağış düştü

Sağanak yağış İstanbul merkezinden önce Çatalca'da etkili olmaya başlamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne göre bu bölgeye 107 kliogram yağış düştü. 

İBB cep telefonlarına mesaj göndererk İstanbulluları yağışın sabaha kadar etkili olacak yağış konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Etiketler: sağanak yağmur, lodos, İstanbul, Atatürk Havalimanı
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