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Buradasınız : » » İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul'un Beykoz, Silivri, Bakırköy, Küçükçekmece ve Zeytinburnu başta olmak üzere tüm ilçelerinde şiddetli yağış etkili oluyor.

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İstanbulda beklenen yağış başladı

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İstanbul'un Beykoz, Silivri, Bakırköy, Küçükçekmece ve Zeytinburnu başta olmak üzere tüm ilçelerinde şiddetli yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir uyarısı yapılan sağanak, İstanbul genelinde etkili olmaya başladı.

Şiddetli yağış, Beykoz, Silivri, Bakırköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu başta olmak üzere tüm ilçelerde şiddetini arttırarak sürüyor.

Sağanak nedeniyle kentte şu anda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı, belediye ve AFAD ekiplerinin ise acil müdahale amacıyla hazır bekletildiği öğrenildi.

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Etiketler: İstanbul, şiddetli yağış, Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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