İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar...

Süper Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç dolayısıyla yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "22 Ekim günü saat 19.30’da Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. takımları arasında oynanacak olan Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında saat 14.30’dan itibaren bazı yoların trafiğe kapatılacağı" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle belirtildi:

"Güney yan yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. İspark otoparkı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak. Alternatif olarak araç sürücüleri TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacaklardır. Maç başladığında TEM kuzey yan yol araç trafiğine kapatılacak. TEM kuzeye direkt ve TEM'i kuzeyden güneye bağlayan varyanta akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiğine kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacaktır."

Kaynak: AA