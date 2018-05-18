İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği toplantı sebebiyle Taşkışla Caddesi, Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi, Mim Kemal Öke Caddesi, Vali Konağı Caddesi, Abdi İpekçi ve Kadırgalar Caddesi trafiğe kapatıldı.

Yenikapı'daki "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi nedeniyle de Atatürk Bulvarı'ndan gelip Unkapanı Köprü'den Sirkeci'ye katılım, Taksim istikametinden gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci'ye katılım, Balat sahil Abdulezel Paşa Caddesi'nden gelen akım Unkapanı köprü altından Sirkeci istikametine kapatılacak, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci meydan istikameti, Sirkeci sahil Kennedy Caddesi, Sarayburnu Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesi, Zeytinburnu ek hizmet binası sahil kuzeye katılım arası çıkan tüm yollar ile tüm cadde ve sokaklar, Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ'dan Topkapı Tünele 10. Yıl caddesi katılım ve 10. Yıl Caddesi Genç Osman Caddesi Sahil Kenedy Caddesine kadar gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Avrasya tünel çift yönlü olarak, Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlıçeşme otopark alanı onuncu yıl istikameti ve Demirhane caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bakırköy Sahil Kenedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyan ile Galata Köprü arası gidiş ve geliş trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA