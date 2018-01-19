İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Polis ekipleri tarafından Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak, (Ergenekon Caddesi girişi), Pangaltı 2236 numaralı ışıklar, Özgür Sokak Şişli İstikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatıldı.

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Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirildi.

Polis ekipleri tarafından çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: AA