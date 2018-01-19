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Buradasınız : » » İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Agos Gazetesi yayın yönetmeni, gazeteci Hrant Dink’in suikast sonucu ölümünün 11. yılında yapılacak anma etkinlikleri dolayısıyla Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı.

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İstanbulda bazı yollar trafiğe kapatıldı

Polis ekipleri tarafından Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak, (Ergenekon Caddesi girişi), Pangaltı 2236 numaralı ışıklar, Özgür Sokak Şişli İstikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatıldı.

HRANT DİNK SUİKASTININ ÜZERİNDEN TAM 11 YIL GEÇTİ

Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirildi.

Polis ekipleri tarafından çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul trafiğe kapatılacak yollar, İstanbul, gazeteci Hrant Dink, Agos Gazetesi yayın yönetmeni
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