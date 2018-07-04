İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da çocuk istismarları ve cinayetlerine tepki göstermek amacıyla kadın örgütleri tarafından yürüyüş düzenlenecek.

Tünel Meydanı'ndan Taksim Meydanı'na düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bugün saat 17.30'dan itibaren etkinlik bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapalı olacak yollar

Yeni Çarşı Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi kesişimi, Kumbaracı Yokuşu ile Asmalı Mescit Caddesi kesişimi, İlk Belediye Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişimi, Ensiz Sokak ile İstiklal Caddesi kesişimi ve Tünel girişine trafik verilmeyecek.

Alternatif güzergahlar belli oldu

Sürücüler, alternatif güzergah olarak Tarlabaşı Bulvarı, Galip Dede Caddesi ve Kumbaracı yokuşunu kullanabilecek.

Bu yollar etkinlik bitiminde trafiğe açılacak.

Kaynak: AA