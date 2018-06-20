İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın organize ettiği yürüyüş nedeniyle saat 18.30'dan etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Yeni Çarşı Caddesi - Hamalbaşı Caddesi kesişimi, Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi kesişimi, İlk Belediye Caddesi - İstiklal Caddesi kesişimi, Ensiz Sokak - İstiklal Caddesi kesişimi ve Tünel girişi trafiğe kapatılacak.

Tarlabaşı Bulvarı, Galip Dede Caddesi, Kumbaracı Yokuşu ise alternatif yollar olarak kullanılabilecek.

Kaynak: AA