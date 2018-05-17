İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Kongre Merkezi'nde yarın yapılacak zirve nedeniyle bu geceden başlayıp toplantı sona erene kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, bugün 23.00'de Taşkışla Caddesi, Mete Kavşağı'ndan Adil Baba Kavşağı'na kadar çift yönlü trafiğe kapatılacak, akım Asker Ocağı Caddesi'nden Divan Kavşağı istikametine yönlendirilecek.

Yarın 11.00'den itibaren trafik Gümüş Caddesi Harbiye Ordu Evi girişi ışıklardan Adil Baba Kavşağı'na kadar, Mim Kemal Caddesi, Vali Konağı Caddesi girişinden Adil Baba Kavşak ve Abdi İpekçi Caddesi'ne kadar çift yönlü kapanacak. Ayrıca Kadırgalar Caddesi, Bayıldım Caddesi girişinden, Mim Kemal Öke Caddesi'ne kadar kapalı olacak.

Akım Bayıldım Caddesi ile Vodafone Arena Stadı arkasından Karaköy ve Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek.

Kaynak: AA