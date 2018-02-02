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Buradasınız : » » İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Süper Lig'de, Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında 3 Şubat'ta oynanacak maç nedeniyle İstanbul'da bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

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İstanbulda bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 3 Şubat'ta 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, 3 Şubat saat 16.00'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısım) ile Kördere Sokağı'nın trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: süper lig, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İstanbul, gençlerbirliği, Fenerbahçe
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