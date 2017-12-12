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Buradasınız : » » İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi nedeniyle bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak.

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İstanbulda bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak İİT Olağanüstü Zirvesi nedeniyle yarın toplantı sona erene kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle;

Küçükçiftlik Cadde girişi, Mim Kemal Öke Cadde ile Teşvikiye Cadde dönüşü (İTÜ Maçka Kampüsü karşısı), Mete Kavşak Taşkışla Cadde girişi, Taksim Tünel girişi, TRT Hilton ışıklar, Vali Konağı Caddesi Abdi İpekçi Caddesi dönüşleri, Vali Konağı Caddesi’nden Mim Kemal Öke Caddesine dönüşler, Mim Kemal Öke Caddesi ile Kadırgalar Caddesi.

Etiketler: İstanbul, yollar trafiğe kapatılacak, Kapalı yollar
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