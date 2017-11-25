  • 25 KASIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.947
    EURO 4.712
  • BIST 104539.41
    ALTIN 163.302
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yarın düzenlenecek program dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda bazı yollar trafiğe kapatılacak

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, programlar nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında bugünden itibaren Barış ve Orhan Gazi Sokakların Fatih Caddesi ile kesişimi, Aslı Sokak, Tığılay Caddesi, Fırat, Funda, Vişne, Köroğlu, Kiraz Sokak, Abay Caddesi, Tokel, Zümrüt, Şehit Ahmet Güven, Erenler, Hoşgörü, Fidan ve Faydalı sokakların bağlantı kısımları trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda yarın 09.00'dan program bitimine kadar Dereboyu Caddesi ile Fatih Caddesi kesişimi, Kızılay Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarına çıkış kısmı, 1239. Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarına çıkış kısmı, Fulya Sokak'ın Fatih Caddesi ile Orhan Gazi Sokak arasında kalan kısmı trafiğe kapatılacak.

Bu sürede, Dereboyu Caddesi, Maslak Çeşme Caddesi'ni takiben Hakan Caddesi'nin devamında bağlı ara sokaklar kullanılarak Muammer Aksoy Caddesi'ne akım verilecek.

AA

Etiketler: İstanbul, bazı yollar trafiğe kapalı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER