İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 27 Ekim'de saat 20.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa - Göztepe, Süper Lig futbol müsabakası dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın saat 16.00'dan itibaren müsabaka bitime kadar Neva Sokak girişi, Refik Saydam Caddesi stad üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişiminin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA