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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün düzenlenecek Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü Bisiklet Turu etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İstanbulda bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü Bisiklet Turu etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü Bisiklet Turu etkinliği nedeniyle saat 10.00'dan itibaren etkinliğin bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler, belirtilen alternatif yolları kullanacak.

Kapatılacak yollar şöyle:

4. Levent’ten TEM’e katılım, Etiler'den TEM’e katılım, Çilekli Tesisleri yan yol TEM’e katılım, Yapı Kredi Plazalar bağlantı yolu katılım, Ecza Sokak ve Eski Büyükdere Caddesi'nden Büyükdere Caddesi'ne katılım, Çayır Çimen Sokak’tan Büyükdere katılım, Gültepe kavşak.

Alternatif yollar şöyle: Akım Ecza Sokak'tan Levent istikameti ve Gültepe istikametine,

Çevre yolları kapatılacak yollar: E-80 (TEM) Otoyolu Güney Maslak ayrımları,Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güney istikameti.

Çevre yolları alternatif yollar: E-80 (TEM) Otoyolu Güney Maslak katılımından gelen akım Maslak yan yola yönlendirilecek.

Beykoz kapatılacak yollar: Kavacık kavşak, Atatürk Caddesi ve çıkan bütün yollar, Göksu Caddesi ve çıkan bütün yollar.

Üsküdar kapatılacak yollar: Kandilli - Göksu Caddesi ve çıkan bütün yollar, Kandilli Caddesi ve çıkan bütün yollar, Vaniköy Caddesi ve çıkan bütün yollar, Kuleli Caddesi ve çıkan bütün yollar, Çengelköy Caddesi ve çıkan bütün yollar, Yalıboyu Caddesi ve çıkan bütün yollar, Abdullahağa Caddesi ve çıkan bütün yollar, Abdullahağa Caddesi'nde Kuzguncuk Tünel girişi, Kuzguncuk Çarşısı Caddesi ve çıkan bütün yollar,
Paşalimanı Caddesi ve çıkan bütün yollar, Üsküdar Meydan ve çıkan bütün yollar, Üsküdar Harem Sahil Yolu (Salacak Sahil) ve çıkan bütün yollar, Burhan Felek Caddesi ve çıkan bütün yollar, Tıbbiye Caddesi ve çıkan bütün yollar,Rıhtım Caddesi ve çıkan bütün yollar,

Alternatif yollar: Çevreyolu, Nuhkuyusu Caddesi, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi, Mahir İz Caddesi, Nato Yolu Caddesi.

Etiketler: İstanbul, Avrupa Hareketlilik Haftası, Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü Bisiklet Turu etkinli
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