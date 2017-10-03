  • 03 EKIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.574
    EURO 4.195
  • BIST 104203.11
    ALTIN 145.962
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da bazı belediyelerde 'ByLock' operasyonu

İstanbul'da bazı belediyelerde 'ByLock' operasyonu

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul'daki bazı belediyelerde çalışan ve daha önce görev yapmış 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 67'si yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda bazı belediyelerde ByLock operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul'daki bazı belediyelerde daha önce görev yapan ve hakkında gözaltı kararı verilen 112 kişiden 67'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kulanıcılarına yönelik soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, terör örgütünün şifreli haberleşme ağı olan ByLock kullanıcıları oldukları tespit edilen Büyükşehir Belediyesi ile Adalar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Zeytinburnu belediyelerinde daha önce çalışıp ihraç edilen 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda İstanbul, Bursa, Düzce, Kocaeli, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa ve Rize olmak üzere 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

Diğer zanlıların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Etiketler: İstanbul, fetö/pdy soruşturması, bylock
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER