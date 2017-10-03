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İstanbul'da bazı belediyelerde 'ByLock' operasyonu: 112 gözaltı kararı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul'daki bazı belediyelerde çalışan ve daha önce görev yapmış 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbulda bazı belediyelerde ByLock operasyonu: 112 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul'daki bazı belediyelerde çalışan ve daha önce görev yapmış 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan ByLock kulanıcılarına yönelik soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 18 ilçe belediyesinde halen çalışan ve daha önce görev yapanların da aralarında bulunduğu 112 kişi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlattı. Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, şu ana kadar 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Etiketler: İstanbul, fetö/pdy soruşturması, bylock
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