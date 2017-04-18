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İstanbul'da AVM'de yangın çıktı

Zemin katta çıkan yangın nedeniyle alışveriş merkezi tahliye edilirken, itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

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İstanbulda AVMde yangın çıktı

Bağcılar'da bir alışveriş merkezinin zemin katında çıkan yangın söndürüldü.

Basın Ekspres Yolu üzerindeki alışveriş merkezinin zemin katında ev eşyası satan bir iş yerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlere üst katlara sıçramadan müdahale etti.

Soğutma çalışmasının ardından iş yerinde yapılan incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Yangında, can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Basın mensuplarına açıklama yapan alışveriş merkezinin müdürü Hasan Necip Akol, küçük çaplı yangının kısa sürede söndürüldüğünü, binadaki dumanın tahliyesinin ardından faaliyetlerine başlayacaklarını söyledi.

Etiketler: yangın, İstanbul, alışveriş merkezi
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