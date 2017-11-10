İstanbul'da AVM otoparkında yakalanan 4 DEAŞ'lı tutuklandı

İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin otoparkında, eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 2'si kadın 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Bu kişilerden 4'ü "Silahlı terör örgütü üyeliği", "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklandı.
Şüphelilerin, keşiflerde deşifre olmamak için sürekli yanlarında bulundurduğu çocuklarını, eylem öncesi emanet ettikleri belirtilen yabancı uyruklu çift ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada, operasyonda kurtarılan 5 çocuk koruma altına alındı.
Kaynak: TRT Haber