İstanbul'da asayiş uygulaması: 4 kişi gözaltına alındı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde hava destekli asayiş uygulaması yaptı.

4 kişi gözlatına alındı

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada, Kuştepe Mahallesi giriş ve çıkışları önceden belirlenen 3 farklı noktadan kapatılarak şüpheli şahıs ve araçlar arandı.

369 şahsa Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 45 otomobil ve 15 motosiklet üzerinde denetim gerçekleştirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

1 pompalı tüfek, 1 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

Arama yapılan noktalarda 1 pompalı tüfek ve 15 fişeği, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 13 fişek, 102 ecstacy hap ve 54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hava destekli operasyon polis helikopteriyle de takip edildi. Karadan yürütülen çalışmalar boyunca helikopter de havadan o anları kaydetti.

Gözaltına alınan 4 kişinin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA, DHA, İHA