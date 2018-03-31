İstanbul'da asayiş denetimlerinde 155 kişi gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün 14.00-19.00 saatleri arasında 'Türkiye Güven Huzur Denetimi' ve akşam 20.00-01.00 arası 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirildi.

Yeditepe Huzur uygulamasında 11 bin 987 kişi sorgulandı. Sorgulanan kişilerden 108 kişi gözaltına alındı.

Aynı uygulamada 2 adet silah, uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yeditepe Huzur uygulamasında 387 işyeri denetlenirken, 18 işyeri hakkında idari işlem yapıldı. Uygulamada 183 bin 946 TL ceza kesildi.

Türkiye Huzur ve Güven uygulamasında ise 18 bin 361 kişi sorgulandı. Sorgulanan 47 şahıs gözaltına alındı. Bir kuru sıkı silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplam 28 bin 434 TL ceza kesildi.

Öte yandan gözaltına alınan şahıslardan birinin adam öldürmeden, iki kişinin adam yaralamadan arandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA, DHA