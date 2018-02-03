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Buradasınız : » » İstanbul'da alev alan kargo aracı trafiği kilitledi

İstanbul'da alev alan kargo aracı trafiği kilitledi

İstanbul'da Vatan Caddesi’nde seyir halinde olan kargo aracı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde aniden yanmaya başladı. Caddede trafik bir süreliğine durdu.

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İstanbulda alev alan kargo aracı trafiği kilitledi

İstanbul'da sabah saatlerinde Vatan Caddesi Bayrampaşa istikameti yönünde ilerleyen PTT’ye ait kargo aracı Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi önündeyken aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. 

Dumanı fark eden araç şoförü aracı yolun kenarına çekti. Bir süre sonra araç yanmaya başladı.

Caddede trafik durdu

İhbarı alan itfaiye ekipleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi önünde bulunan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında caddede trafik bir süreliğine tamamen durduruldu.

Yangının söndürülmesinin ardından trafik kontrollü şekille 2 şeritten devam etti. 

Kaynak: İHA

Etiketler: vatan caddesi, PTT, İstanbul
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