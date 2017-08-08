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İstanbul'da 87,65 karatlık yakut ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla yurda sokulan ve piyasaya sürülmeye çalışılan 87,65 karat yakut ele geçirildi.

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İstanbulda 87,65 karatlık yakut ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla yurda sokulan ve piyasaya sürülmeye çalışılan 87,65 karat yakut ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurda kaçak yollarla sokulan ve satışı yasak olan değerli taşları piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Avcılar'da bir alışveriş merkezinde operasyon düzenleyen ekipler, N.D. ve Y.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında, 87,65 karat yakut ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

Etiketler: İstanbul, yakut, istanbul operasyon, değerli taş
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