  • 28 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.577
    EURO 5.323
  • BIST 105888.61
    ALTIN 190.869
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul’da 80 bin araç sahibi ve sürücüsüne ceza kesildi

İstanbul’da 80 bin araç sahibi ve sürücüsüne ceza kesildi

İstanbul'da 7-20 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 80 bin 269 araç sahibi ve sürücüsüne ceza kesildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda 80 bin araç sahibi ve sürücüsüne ceza kesildi

İstanbul Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-20 Mayıs tarihlerinde kent genelinde denetim yaptı.

99 bin 545 sürücü ve aracı kontrol eden ekipler, 80 bin 269 araç sahibi ve sürücüsüne ceza kesti.

Denetimlerde, "trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak", "hız ihlali", "seyir halinde cep telefonuyla konuşmak", "alkollü araç kullanmak", "emniyet kemeri takmamak", "park yasağına uymamak", "fazla yolcu taşımak", "tonaj sınırını aşmak", "kırmızı ışık ihlali yapmak", "korsan taşımacılık yapmak", "korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almak", "şerit ihlali", "motosiklette koruma başlığı ve gözlüğü bulundurmamak, kullanmamak" ile Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden toplam 80 bin 269 araç sahibine ve sürücüsüne ceza uygulandı.

3 bin 130 araç trafikten men edildi

Yapılan kontrollerde, 7 bin 512 araç otoparka çekilirken, 3 bin 130 araç trafikten men edildi.

Aynı tarihlerde kent genelinde 5'i ölümlü, 542'si yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 753 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER