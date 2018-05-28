İstanbul’da 80 bin araç sahibi ve sürücüsüne ceza kesildi

İstanbul Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-20 Mayıs tarihlerinde kent genelinde denetim yaptı.

99 bin 545 sürücü ve aracı kontrol eden ekipler, 80 bin 269 araç sahibi ve sürücüsüne ceza kesti.

Denetimlerde, "trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak", "hız ihlali", "seyir halinde cep telefonuyla konuşmak", "alkollü araç kullanmak", "emniyet kemeri takmamak", "park yasağına uymamak", "fazla yolcu taşımak", "tonaj sınırını aşmak", "kırmızı ışık ihlali yapmak", "korsan taşımacılık yapmak", "korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almak", "şerit ihlali", "motosiklette koruma başlığı ve gözlüğü bulundurmamak, kullanmamak" ile Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden toplam 80 bin 269 araç sahibine ve sürücüsüne ceza uygulandı.

3 bin 130 araç trafikten men edildi

Yapılan kontrollerde, 7 bin 512 araç otoparka çekilirken, 3 bin 130 araç trafikten men edildi.

Aynı tarihlerde kent genelinde 5'i ölümlü, 542'si yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 753 kişi yaralandı.

Kaynak: AA