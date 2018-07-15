İstanbul'da 8 bin 600 güvenlik görevlisi 15 Temmuz temalı forma giydi

İstanbul'da 8 bin 600 özel güvenlik görevlisi, 15 Temmuz’u unutturmamak, şehitler ve gazilere saygı için özel tişört ve şapkalar giydi.

Üzerinde "İBB" ve "İSTGÜVEN" logolarının yanı sıra 15 Temmuz logosu bulunan kırmızı tişört ve şapkalarla görev yapan özel güvenlik görevlileri metro, metrobüs, şehir hatları vapurları, mezarlıklar gibi yerlerin de içinde olduğu bin 350 noktada çalışıyor.

Gerekli izinler alındı

Bakanlık genelgesiyle belirlenmiş özel güvenlik görevlileri kıyafetlerinden farklı bir durum olmasından dolayı, 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yapılacak çalışma konusunda, sadece bugüne özel, Bakanlığa bağlı birimlerden gerekli izinler alındı.

Güvenlik görevlilerinin giydiği üniformaların yanı sıra çalışanlar için de yine 15 Temmuz’a özel aynı tasarım özelliklerini taşıyan tişört ve şapkalar hazırlandı.

Kaynak: DHA