İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Sultangazi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda bazı türlerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 6 kişi yakalandı.

Haklarında yakalama kararı bulunduğu belirtilen bu kişiler gözaltına alınarak sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA