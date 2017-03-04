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İstanbul'da 6 katlı apartmanda yangın

Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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İstanbulda 6 katlı apartmanda yangın

İstanbul Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Rasimpaşa Mahallesi Karakolhane Caddesi'nde 6 katlı bir apartmanın 5'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir taraftan alevlere müdahale eden itfaiye görevlileri, diğer yandan binanın son katında dumandan etkilenen apartman sakinlerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

Merdivenle bu kişilere ulaşan itfaiyeciler, önce 2 yaşındaki Yaman Yıldırım'ı indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Ömer, Ramazan, Birsen ve Melike Yıldırım da binadan çıkarıldı.

Dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık ekiplerince kontrol amacıyla Kadıköy Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Alevleri söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.

Yangın çıkan dairenin günlük kiraya verilen bir ev olduğu ve olay sırasında içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Söz konusu dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. AA

Etiketler: İstanbul, kadıköy, yangın
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