  • 12 HAZIRAN 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.523
    EURO 5.331
  • BIST 96661.36
    ALTIN 189.027
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da 55 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İstanbul'da 55 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kağıthane'de sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 55 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda 55 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İstanbul Kağıthane'de şüphelendikleri bir aracı takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan takibin ardından Sanayi Mahallesi Yeşil Sokağı'ndaki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada piyasa değeri 550 bin lira olan yaklaşık 55 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca, kaçakçıların sigaraları paketlemede kullandıkları materyallere de el konuldu.

Operasyon sırasında gözaltına alınan 3 kişi, sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER