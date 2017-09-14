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İstanbul'da 500 polisle operasyon

İstanbul'un 3 ilçesinde, uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik, yaklaşık 500 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

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İstanbulda 500 polisle operasyon

İstanbul'un 3 ilçesinde, uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik, yaklaşık 500 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri, okulların açılması öncesinde, Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane'de 79 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyona, Güven Timleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve motorize polis ekipleri ile polis helikopteri de destek verdi. Narkotik dedektör köpeği "İra" da operasyonda yer aldı.

Kuştepe Mahallesi'nde okulların bulunduğu bölgede aramalarını sıklaştıran polis ekipleri, şüpheli kişilerin üzerlerini aradı, Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Polisler şüpheli gördükleri araçları da durdurarak aradı. İş yerlerinde de arama yapan ekipler, üzerlerinde uyuşturucu madde çıkan iki kişiyi yere yatırıp kelepçeleyerek gözaltına aldı.

Kuştepe'deki operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü'nde canlı izlenirken, ekipler operasyon hakkında bilgilendirme yaptı.

Operasyonda, satışa hazır bir miktar uyuşturucu madde ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Etiketler: istanbul operasyon, narkotik, uyuşturucu operasyonu
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