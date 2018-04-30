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Buradasınız : » » İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi

İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi

İstanbul'da Fatih, Esenler, Güngören, Eyüpsultan ve Bayrampaşa'daki bazı bölgelerde 2-3 Mayıs tarihleri arasında 20 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

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İstanbulda 5 ilçede su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Münzevi Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek yenilemeyle Fatih Yenikapı Mahallesi'nde yapılacak bağlantı çalışmaları kapsamında Fatih, Esenler, Güngören, Eyüpsultan ve Bayrampaşa'nın bazı mahallelerine, 2 Mayıs Çarşamba saat 10.00 ile 3 Mayıs Perşembe saat 06.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

Bu kapsamda su kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde: 

Fatih: Aksaray, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Seyyid Ömer, Akşemsettin, Ali Kuşçu, Alemdar, Atik Ali, Ayvansaray Balaban Ağa, Balat, Beyazıt, Derviş Ali, Hacı Kadın, Haseki Sultan, Hırkai Şerif, İskender Paşa, Karagümrük, Kemal Paşa, Mevlanakapı, Molla Fenari, Molla Gürani, Molla Hüsrev, Şehremini, Topkapı Yavuz Sultan Selim ve Zeyrek

Esenler: Çifte Havuzlar, Davutpaşa, Fevzi Çakmak, Menderes Mimar Sinan, Namık Kemal, Nene Hatun ve Yavuz Selim

Güngören: Genç Osman, Tozkoparan, Mehmet Nesih Özmen, Abdurrrahman Nafiz Gürman ve Sanayi

Eyüpsultan: Nişanca, Defterdar, Düğmeciler, Rami Cuma, Rami Yeni ve Topçular 

Bayrampaşa: Muratpaşa, Orta, Terazidere, Vatan, Yenidoğan, Yıldırım, Altıntepsi, İsmet Paşa, Kartaltepe ve Kocatepe 

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, su kesintisi
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