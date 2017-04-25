  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.583
    EURO 3.916
  • BIST 94634.91
    ALTIN 145.448
Buradasınız : » » İstanbul'da 5 bin polisle helikopter destekli operasyon

İstanbul'da 5 bin polisle helikopter destekli operasyon

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapılıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda 5 bin polisle helikopter destekli operasyon

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde, kent genelinde akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis katılıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Sahil şeridi olan ilçelerde deniz polisleri de uygulamaya destek verdi.

Zırhlı araçların da uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapattığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları ve valizleri de kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

Etiketler: Yeditepe Huzur, istanbul operasyon, huzur operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER