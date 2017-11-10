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Buradasınız : » » İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması

İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında, 39 ilçe ve 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştirdi.

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İstanbulda 5 bin polisle asayiş uygulaması

İstanbul genelinde akşam saatlerinde başlatılan 39 ilçe ve 200 noktadaki "Yeditepe Huzur Uygulaması"na 5 bin polis katıldı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, deniz polisi ve polis helikopteri de destek verdi.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.

İlki 29 Eylül 2015'te gerçekleştirilen ve bu akşam 33.'sü yapılan uygulamanın amacının, sokak hakimiyetini sağlamak suretiyle suç ve suçlularla kesintisiz mücadele olduğu belirtildi.

"Aranan 3 bin 356 kişi yakalandı"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, başladığı tarihten bugüne kadar iki haftada bir yapılan toplam 32 "Yeditepe Huzur Uygulaması’’ kapsamında 782 bin 825 kişi üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulaması yapıldığı, aranan 3 bin 356 kişinin yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın da uygulamalara katılarak yerinde inceleme ve denetimlerde bulunduğu bilgisi verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yeditepe Huzur, istanbul operasyon, İstanbul, asayiş uygulaması
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