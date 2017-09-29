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İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 39 ilçe ve 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor.

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İstanbulda 5 bin polisle asayiş uygulaması

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçe ve 200 noktada, 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde kent genelinde akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, asayiş şube müdürlüğü personeli ile ilçe eminyet müdürlükleri, önleyici hizmetler şube müdürlüğü, trafik denetleme şube müdürlüğü, foto film şube müdürlüğü, havacılık şube müdürlüğü, narkotik, mali suçlar, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu 20 farklı ekipten 5 bin polis katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, deniz polisi ve polis helikopteri de destek veriyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, noktalarda gerçekleştirdiği kontrollerde görevli personelleri güvenlikle ilgili konularda uyarırken il genelinde 39 ilçede gerçekleştirilen uygulamanın, geç saatlere kadar süreceği öğrenildi. 

Etiketler: İstanbul, Yeditepe Huzur, huzur operasyonu
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