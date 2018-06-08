İstanbul'da 480 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir’de yurda yasa dışı yollarla sokulan kaçak sigaraların depolandığı bir ambar tespit etti.

Depoya sevkiyatı yapan araçları ve kişileri takibe alan kaçakçılık polisi, 2 Haziran’da ambara ve sigara kolisi yüklü iki araca baskın düzenledi.

Değeri 5 milyon TL'yi buluyor

Yaklaşık 20 gün süren fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonda 4 kaçakçı gözaltına alınırken, ambarda ve araçlarda piyasa değeri 5 milyon TL’yi bulan 480 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli, alınan ilk ifadelerinin ardından 4 Haziran’da adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 1’i tutuklanırken 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

