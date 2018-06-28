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İstanbul'da 45 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul genelinde helikopter destekli yürütülen, özel harekat polisinin de katıldığı operasyon kapsamında aranan şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

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İstanbulda 45 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen 53 kişiye ait 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Helikopter destekli yürütülen, özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, uyuşturucu operasyonu, gözaltı
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