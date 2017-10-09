İstanbul'da 4 katlı binada yangın

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Öğrencilerin kaldığı dairede çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangında, apartmanın ikinci katında mahsur kalan 2 kişiyi de itfaiye ekipleri kurtardı.

Sakarya'da sanayi sitesinde yangın

Öte yandan, Sakarya'nın Erenler ilçesindeki Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde de yangın çıktı.

Yangında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 3 depoda hasara neden oldu.