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Buradasınız : » » İstanbul'da 39 kişiyi öldüren terörist yakalandı

İstanbul'da 39 kişiyi öldüren terörist yakalandı

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi eğlence kulübüne düzenlenen terör saldırısında 39 kişiyi öldüren Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandı.

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İstanbulda 39 kişiyi öldüren terörist yakalandı

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi eğlence kulübüne düzenlenen terör saldırısında 39 kişiyi öldüren Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta sağ olarak yakalandı.

Terörist, Esenyurt'ta Kırgız arkadaşının evine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Etiketler: İstanbul Ortaköy terör saldırısı, İstanbul gece kulübü saldırganı yakalandı, Abdulkadir Masharipov
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