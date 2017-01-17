İstanbul'da 39 kişiyi öldüren terörist yakalandı

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi eğlence kulübüne düzenlenen terör saldırısında 39 kişiyi öldüren Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta sağ olarak yakalandı.
Terörist, Esenyurt'ta Kırgız arkadaşının evine düzenlenen operasyonda yakalandı.
İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi eğlence kulübüne düzenlenen terör saldırısında 39 kişiyi öldüren Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandı.
İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi eğlence kulübüne düzenlenen terör saldırısında 39 kişiyi öldüren Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta sağ olarak yakalandı.
Terörist, Esenyurt'ta Kırgız arkadaşının evine düzenlenen operasyonda yakalandı.