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Buradasınız : » » İstanbul'da 30 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da 30 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da sabaha karşı narkotik polisi 39 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.

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İstanbulda 30 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da helikopter destekli operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa Yakası'nda, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen 39 şüpheliye ait önceden belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisi ve polis helikopterinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, aranan bazı şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, uyuşturucu, narkotik
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