  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İstanbul'da 3 helikopter pisti daha açılacak

İstanbul'da 3 helikopter pisti daha açılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar-Kısıklı ve Kadıköy'ün ardından Hasdal, Sütlüce ve Yenikapı'da da helikopter pisti açacak.

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İstanbulda 3 helikopter pisti daha açılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Üsküdar-Kısıklı ve Kadıköy'ün ardından Hasdal, Sütlüce ve Yenikapı'da da helikopter pisti (heliport) yapıldı.

Helikopter pistlerini işleten İSPARK'tan yapılan açıklamaya göre, Hasdal, Sütlüce ve Yenikapı'da yapımı tamamlanan helikopter pistlerinin ilerleyen günlerde hizmete alınması planlanıyor.

Trafiğin yoğun olduğu ana arterlerde helikopterlerin iniş ve kalkışları için alternatif çözüm olarak kullanılan pistler, sadece ulaşımda değil, özellikle sağlık alanında da hizmet veriyor.

Kısıklı ve Kadıköy'ün ardından yeni pistlerin de açılmasıyla hava taksi ve şehir içi uçuşlar planlanıyor. Hava taksi ile Kadıköy-Yenikapı 3, Üsküdar-Şişli 4, Kadıköy-Sütlüce arası 6 dakika olacak. Planlama aşamasında olan projelerin de tamamlanmasıyla kentteki heliport sayısı 7'ye çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapımını tamamladığı Sütlüce, Yenikapı ve Hasdal helikopter pistlerinde yakın zamanda hizmet vermeye başlayacaklarını belirtti.

Korkut, "Heliportlar hava ambulansı ve ilk yardım amaçlı kullanımlar için önemli transfer merkezi olacak. Ayrıca turizm ve hava taşımacılığında da önemli rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler: heliport, İstanbul
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