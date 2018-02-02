İstanbul'da 2,5 milyon liralık vurgun

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran bazı vatandaşlar, kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiğini bildirerek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bazı bankaların ATM ve pos cihazlarına yerleştirdikleri aparatlar üzerinden 5 bin 100 kişinin kredi ve banka kartı bilgilerini kopyalayan şüphelilerin, 2 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Soruşturma kapsamında geçen hafta operasyon düzenleyen ekipler, 22 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş banka ve kredi kartları, ATM ve pos cihazı kopyalama düzenekleri, ATM kamera düzeneği ve çok sayıda sahte plastik kart ile harddisk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 zanlıdan, 15'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Daha sonra dolandırıcıların kullandığı cihazlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Görenleri şaşkına çeviren cihazları TRT Haber görüntüledi.

Kaynak: AA/TRT Haber