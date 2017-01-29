'İstanbul'da 2071 yılına kadar su sorununu kökten çözdük'

Eroğlu, Türkiye'nin barajlarındaki suların yetersiz kalacağı yönündeki spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını ve doluluk oranlarının iyi seviyelerde olduğunu belirtti.

"Barajlar dolup taşacak Allah’ın izniyle." diyen Eroğlu, muhalefetin her "Sular bitiyor." dediğinde "Allah'ın yağış verdiğini" belirterek, "En son bakanlık bütçesi görüşülürken 'Kuraklık var, sular bitiyor. Ne yapacaksınız?' dediler. Allah hemen kar gönderdi. Barajlar dolu. Bir problem yok." ifadesini kullandı.

"İstanbul'da bidonlarla su taşırdık"

Eroğlu, barajlarda doluluk oranının şu an itibariyle yüzde 70 civarında olduğunu aktararak, daha karın erime döneminin geleceğine ve yağışların da devam edeceğine dikkati çekti.

İstanbul'da su sorununun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanı seçilmesiyle sona erdiğini hatırlatan Eroğlu, "İstanbul'da 100 yıllık su meselesi kökünden bitti. Şimdi bir problem yok. O zaman 6,5 milyondu İstanbul’un nüfusu. Haftada bir defa su verdiğimiz zaman vatandaşlar çok seviniyordu." diye konuştu.

İstanbul'da üniversite okuduğu dönemlerde bidonlarla su taşıdıklarını anlatan Bakan Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul'da hanımlar 30-40 litrelik bidonları üst katlara taşımaları nedeniyle bel fıtığı hastalığına yakalanırdı. Okullarda temizlik olmadığı için çocuklar yıkanamadığı için bit salgını olurdu. Eczanelerde bit ilacı bulunmazdı. Eski Türkiye bu. Yeni Türkiye’de her şey mükemmel."

"Susuz medeniyet olmaz"

İzmir’de de su sorununun bulunmadığını kaydeden Eroğlu, "Biz Gördes Barajı'ndan İzmir’e, tam 115 kilometre boyunca, içinden otomobil geçebilecek çapta borularla su getirdik. İstanbul’da da 7 baraj inşa ettik. Su problemi yok. 2071 yılına kadar İstanbul’da, 2060 yılına kadar da İzmir’de su meselesini kökünden çözdük." dedi.

Sadece İzmir ve İstanbul'da değil, Türkiye’deki pek çok ilde su sorununu çözdüklerini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Türkiye'de pek çok yerde susuzluk vardı. Kars’ta su yoktu. Edirne’de, Mardin’de, Çorum’da, Çankırı’da, Afyon Karahisar’da, Balıkesir’de, Bursa’da yoktu. Bütün şehirlere 30-40 yıl sonrasının ihtiyaçlarına göre proje yaptık. Suyu getirdik. Çünkü su medeniyettir. Susuz medeniyet olmaz." değerlendirmesinde bulundu. AA