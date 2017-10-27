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Buradasınız : » » İstanbul'da 200 noktada asayiş uygulaması

İstanbul'da 200 noktada asayiş uygulaması

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında helikopter destekli denetim yapılıyor.

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İstanbulda 200 noktada asayiş uygulaması

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçe ve 200 noktada, helikopter destekli denetim yapılıyor.

Şehir genelinde akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, asayiş şube müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler şube müdürlüğü, trafik denetleme şube müdürlüğü, foto film şube müdürlüğü, havacılık şube müdürlüğü, narkotik, mali suçlar, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu 20 farklı ekipten 5 bin polis katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, deniz polisi ve polis helikopteri de destek veriyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yeditepe Huzur, istanbul operasyon
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