İstanbul'da 20-23 Kasım tarihleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 20-23 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenleyeceği toplantı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İSEDAK’ın 33'üncüsünü düzenleyeceği toplantı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, bazı yolların trafiğe kapalı olacağı belirtildi.
Açıklamada, 20-21 Kasım saat 08.00'den ve 22-23 Kasım saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar, Mim Kemal Öke Caddesi, Mete kavşağı-Taşkışla Caddesi arası, Bayıldım Altbaş Küçükçiftlik ışıklar-Adil Baba kavşağı arasının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.
AA