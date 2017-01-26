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Buradasınız : » » İstanbul'da 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul'da 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 5 ilçenin bazı bölgelerine, 28 Ocak Cumartesi ve 29 Ocak Pazar günü elektrik verilemeyecek.

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İstanbulda 2 gün elektrik kesintisi yaşanacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Esenyurt, Sarıyer, Beylikdüzü, Avcılar ve Büyükçekmece'de bazı mahalleler 28 ve 29 Ocak'ta elektrik alamayacak.

Elektrik kesintisi yapılacak yerler ve saatleri şöyle:

"28 Ocak Cumartesi günü; Esenyurt'ta 19.00-21.00 saatlerinde Zafer Mahallesi, Ekin Caddesi.

29 Ocak Pazar günü; Sarıyer'de 09.00-11.50 saatlerinde Ayazağa, Maslak, Darüşşafaka ve Derbent mahalleleri,

Beylikdüzü'nde 10.00-12.00 saatlerinde Beylikdüzü OSB Mahallesi, 2. Bulvar, 4, 5, 6, 7, 8. ve 9. caddeler, Yakuplu Mahallesi, Liman Caddesi,

Avcılar'da 10.00-12.00 saatlerinde Üniversite Mahallesi, Selvi Sokak,

Büyükçekmece'de 12.00-14.00 saatlerinde Kumburgaz Mahallesi, Yalı Caddesi, Şahika, Şan ve Umutlu sokaklar, Umut ve Vatan 2 caddeleri, Volkan Sokak, Bağderesi Caddesi, Karanfil 3 Sokak, Kürk ve D-100 Karayolu caddeleri."

Etiketler: istanbul elektrik kesintisi, elektrik kesintisi
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