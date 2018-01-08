İstanbul'da 2 bin 400 polisle helikopter destekli denetim

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçe ve 200 noktada, 2 bin 400 polisin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.

Uygulama ile halkın can ve mal güvenliğinin korunması ile toplumun huzur ve sükununun sağlanması, meydana gelebilecek asayiş ve terör olaylarının önlenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA/TRT Haber