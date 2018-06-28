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İstanbul'da 2 bin 400 polisin katılımıyla "Kurt Kapanı-19" operasyonu

İstanbul kent genelinde hava ve deniz polisinin desteğiyle düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda noktada uygulama yapılıyor.

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İstanbulda 2 bin 400 polisin katılımıyla &quot;Kurt Kapanı-19&quot; operasyonu

İstanbul'da, 180 noktada 2 bin 400 polisin katılımıyla "Kurt Kapanı-19" operasyonu yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği ve 14.00'te başlayan Kurt Kapanı-19 operasyonuna, İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor.

Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu 180 noktada, 2 bin 400 personel ile uygulama ve denetim gerçekleştiriliyor.

Kentin bütün giriş çıkışlarının karadan, havadan ve denizden sıkı bir denetiminden geçirildiği uygulamada halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amaçlanıyor.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapılıyor.

Kurt Kapanı-19 operasyonu kapsamında denetim ve uygulamalar, saat 16.00'ya kadar sürecek.

Kaynak: AA 

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