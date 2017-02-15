İstanbul'da 2 bin 106 şişe sahte içki ele geçirildi

İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonda, 2 bin 106 şişe sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki imalatı yapıldığı iddiasıyla 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 bin 106 şişe sahte içki bulundu. Ayrıca, sahte içki yapımında kullanılan 13 bin 410 boş şişe, 2 bin 155 litre alkol, çeşitli etiketler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İş yerinde çalışan Gürcistan uyruklu 4 kişi sınır dışı edildi. AA