İstanbul'da 192 yol ve sokağın isimleri değiştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nce, kentteki bazı sokak isimlerinde değişiklik yapıldı.

Meclis toplantısının aralık ayı 4. birleşimi, Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti.

Toplantıda, kent genelindeki "Gülen" ve "Paralel" gibi kelimelerden oluşan veya anlamsız, gülünç olan, ahlaka aykırı bulunan 192 yol ve sokak isminin değiştirilmesine karar verildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen sokakların isimlerinin değiştirilmesine AK Parti, CHP ve MHP'li meclis üyeleri olumlu yönde oy kullandı.

"Gülen Caddesi", "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" oldu

Oy birliğiyle geçen kararla Eyüp ilçesinin Akşemsettin ve Çırcır Mahalleri arasındaki "Gülen Caddesi"nin ismi, "Şehit Ömer Halisdemir Caddesi" olarak değiştirildi.

Ayrıca 25 ayrı "Gülen" isimli sokağa "Şehit Polis Erdem Özçelik", "Şehit İhsan Yıldız", "Jandarma Er Ferit Demir", "Diriliş", "Gökırmak" gibi anlamlı isimler verildi.

Firari Şükür'ün ismi de sokaktan silindi

Tuzla Postane Mahallesi'nde yer alan, FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün adını taşıyan sokağın ismi de "Şehit Halil Kantarcı Sokağı" olarak değiştirildi.

Kentin çeşitli yerlerindeki "Paralel" isimli 4 sokağın adı başka isimlerle değiştirilirken, FETÖ çağrışımı yaptığı belirtilen "Zaman", "Samanyolu", "Sızıntı", "Aksiyon", "Cihan", "Himmet", "Hizmet", "Dumanlı" gibi sokak isimlerinin de gelen şikayetler üzerine değiştirildiği öğrenildi.

Bu arada "Yuvarlak", "Torbacılar", "Fak", "Zenne", "Topel", "Bayırgülü" gibi ahlaka aykırı görülen isimler ile "Kandil", "Güvenkandili" gibi terör örgütünün yuvalandığı mekanları çağrıştıran sokak isimlerinde de değişikliğe gidildi.

"Harem", "Aşkım", "Kısrak", "Belleten", "Kadeh", "Huylu", "Pıtrak", "Kekevi", "Diker", "Çerçi", "Garzan", "Eğrelti", "Kısanta", "Aranır", "Albız", "Çalkantı", "Akışlı", "Gazino", "Mabeyn", "Selam", "Selamsız", "Beliğ", "Çuha", "Şecaat", "Çakalı", "Koş", "Delikoç" isimleri ile rakam ve harften oluşan sokak isimleri de değişiklik kapsamında yer aldı.

Kaynak: AA